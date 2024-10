Lampade votive accese nel cimitero nel ponte dei Morti anche per chi non ha pagato: "Atto di sensibilità" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le verifiche sui pagamenti possono aspettare. In prossimità della commemorazione dei defunti, a Carinaro, Domenico Grimaldi, amministratore della Grimaldi costruzione, che gestisce il servizio di Lampade votive al cimitero, ha deciso di rimuovere gli avvisi di cortesia da loculi e cappelle e di Casertanews.it - Lampade votive accese nel cimitero nel ponte dei Morti anche per chi non ha pagato: "Atto di sensibilità" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le verifiche sui pagamenti possono aspettare. In prossimità della commemorazione dei defunti, a Carinaro, Domenico Grimaldi, amministratore della Grimaldi costruzione, che gestisce il servizio dial, ha deciso di rimuovere gli avvisi di cortesia da loculi e cappelle e di

Carinaro – Lampade cimitero, Affinito: “Amministrazione mette cittadini alla gogna, si corra ai ripari prima dei ricorsi”

Carinaro (Caserta) – Quella delle lampade votive nel cimitero sembra ormai una polemica senza fine. Sul caso interviene, ancora una volta, l’ex sindaco Nicola ...

Carinaro, caso lampade cimitero: domenica incontro in piazza

Carinaro (Caserta) – Il comitato “Pro Carinaro” si mobilita e chiama a raccolta i cittadini, in piazza Trieste, per domenica 27 ottobre, alle ore 10.30, per ...

Cimitero Sant'Orsola, un cero in omaggio ai visitatori nei giorni dei Morti

Il commissario della Fondazione Camposanto di Santo Spirito: "Simbolo dell’affetto, del ricordo e della speranza che ciascuno nutre per i propri cari defunti". Tutti gli orari dall'1 al 3 novembre ...

M.S. Severino, orario continuato al cimitero per la commemorazione dei defunti

Per le ricorrenze dell’1 e 2 novembre Per quanto riguarda, invece, l’accensione delle lampade votive occasioni, ovvero per la ricorrenza dell’1 e 2 novembre, il servizio di prenotazione è attivo ...