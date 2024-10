La squadra di calcio costretta a pagare il pizzo per giocare: la scoperta e gli arresti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Costringevano la dirigenza della squadra a pagare per scendere in campo, e il direttore sportivo sarebbe stato addirittura convocato dal capo del clan Gionta per "formalizzare" l'imposizione del pizzo. Vittima della rete camorristica di Torre Annunziata il Savoia calcio, che secondo quanto emerso Europa.today.it - La squadra di calcio costretta a pagare il pizzo per giocare: la scoperta e gli arresti Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Costringevano la dirigenza dellaper scendere in campo, e il direttore sportivo sarebbe stato addirittura convocato dal capo del clan Gionta per "formalizzare" l'imposizione del. Vittima della rete camorristica di Torre Annunziata il Savoia, che secondo quanto emerso

Clan Gionta, costringe la squadra di calcio a pagare per continuare a giocare: eseguita misura (VIDEO)

TORRE ANNUNZIATA - Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che i militari del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito una ...

La squadra di calcio deve pagare per continuare a giocare: 5 arresti nel clan Gionta a Torre Annunziata

I cinque indagati avrebbero costretto la dirigenza di una squadra di calcio del territorio a pagare 3mila euro al clan per continuare l'attività sportiva ...

Estorsione ad una squadra di calcio: arrestate 5 persone del clan

Costringevano la dirigenza del Savoia calcio a pagare per continuare a giocare, ma nel corso delle indagini è emerso anche un giro di usura gestito dal clan: 5 arresti in provincia di Napoli. I milita ...

Pizzo al Savoia calcio e prestiti a strozzo ad imprenditore del settore ittico: arrestati 5 del clan Gionta

I 5 sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di estorsione e usura aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico Gionta, operante nel comune di Torre ...