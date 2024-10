La Campania si conferma la regione con il più alto numero di parti cesarei (il 40% del totale) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Campania resta la regione italiana in cui si fanno più parti con taglio cesareo, dopo la Valle d’Aosta. Nella regione campana si supera il 40% dei parti che avviene con l’operazione, leggermente maggiore delle altre regioni con troppi cesarei che sono Sicilia, Puglia, Lazio e Lombardia. Il dato emerge dal report annuale dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), che si basa sui dati totali del 2023. Se sui parti la Campania dovrà avere un audit dal ministero, la regione ha fatto passi avanti nella sanità in diversi settori. Il rapporto, così, segnala l’aumento della tempestività di accesso per l’angioplastica coronarica nei pazienti con infarto: avviene entro 90 minuti all’Ospedale di Salerno Maria SS. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Laresta laitaliana in cui si fanno piùcon taglio cesareo, dopo la Valle d’Aosta. Nellacampana si supera il 40% deiche avviene con l’operazione, leggermente maggiore delle altre regioni con troppiche sono Sicilia, Puglia, Lazio e Lombardia. Il dato emerge dal report annuale dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), che si basa sui dati totali del 2023. Se suiladovrà avere un audit dal ministero, laha fatto passi avanti nella sanità in diversi settori. Il rapporto, così, segnala l’aumento della tempestività di accesso per l’angioplastica coronarica nei pazienti con infarto: avviene entro 90 minuti all’Ospedale di Salerno Maria SS.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Tutela delle tartarughe marine: il progetto Life Turtlenest in; Disoccupazione - In Calabria, Sicilia e Campania meno della metà della popolazione ha un lavoro: Sud maglia nera nell’Unione europea; Eurostat, Sud Italia maglia nera in Ue per l’occupazione In Campania, Sicilia e Calabria meno della metà occupata; Campania, Tommasetti (Lega): "Regione si conferma maglia nera e nel baratro per la sanità"; Furti in casa, la Campania tra le 3 regioni più pericolose d’Italia; Legambiente: “La Campania prima regione per cemento illegale”; Leggi >>>

Campania resta Regione con più alto numero di parti cesarei

(ansa.it)

La Campania resta la Regione italiana in cui si fanno più parti con taglio cesareo, anche se percentualmente è la seconda dopo la Valle d'Aosta. (ANSA) ...

Campania, troppi cesarei: nessun ospedale ai primi posti

(napoli.repubblica.it)

Standard alti al Maria Santissima Addolorata di Salerno. Migliorano il Moscati di Avellino, il Cardarelli, Villa dei Fiori e gli Ospedali riuniti di Nola. Per ...

Furti in casa, la Campania tra le 3 regioni più pericolose d’Italia

(internapoli.it)

Roma si conferma in vetta alla triste classifica dei furti in casa, registrando un preoccupante aumento delle effrazioni del 16% ...

La Regione Campania rilancia il ruolo dei mediatori culturali

(ansa.it)

E' stata "un'importante opportunità di confronto sull'impatto della mediazione interculturale per favorire inclusione sociale e accesso equo ai servizi pubblici essenziali" la Giornata di studio che s ...