Juventus, la striscia di imbattibilità in Serie A arriva a quota 18 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Juventus non brilla, soffre ed esce solo con un pareggio dall'Allianz Stadium dopo il match contro il Parma, ma mantiene viva la sua striscia di imbattibilità che arriva a 18 a cavallo tra lo scorso e questo campionato di Serie A. Alle 6 di Massimiliano Allegri e le 2 con Paolo Montero, Thiago Motta aggiunge le sue prime 10 da imbattuto sulla panchina bianconera entro i confini italiani. Una statistica che comunque difficilmente porterà i tifosi della Juventus e lo stesso Motta a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo quest'altro stop casalingo. Il napoli ora è distante ben sette punti in classifica e l'Atalanta ha effettuato il sorpasso e domani Fiorentina e Lazio potrebbero fare lo stesso con una vittoria che porterebba Vlahovic e compagni addirittura in sesta piazza.

La Juventus è tornata a subire gol dopo diverse gare interrompendo la striscia di gare consecutive a porta inviolata. Un vero peccato per Vlahovic e compagni, incapaci di chiudere la partita ...

Juventus-Parma è il match della decima giornata di Serie A in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium.

