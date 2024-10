Il presidente Mattarella premia i nuovi 'Cavalieri del Lavoro': fra loro anche uno storico imprenditore ravennate (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono state consegnate questa mattina al Quirinale le onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai venticinque Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2024 dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Fra loro c'è anche un ravennate: Antonio Serena Monghini. Nella stessa giornata sono stati Ravennatoday.it - Il presidente Mattarella premia i nuovi 'Cavalieri del Lavoro': fra loro anche uno storico imprenditore ravennate Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono state consegnate questa mattina al Quirinale le onorificenze dell'Ordine "Al Merito del" ai venticinquedelnominati il 2 giugno 2024 dal Capo dello Stato, Sergio. Frac'èun: Antonio Serena Monghini. Nella stessa giornata sono stati

Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Da Marina Berlusconi a Caterina Caselli e Raffaella Leone, i nomi più illustri

Consegnate al Quirinale le onorificenze dell’Ordine 'al Merito del Lavoro' ai 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella il 2 giugno. «È ...

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2024 Al Quirinale la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito del Lavoro ai nuovi 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella il 2 ...

Maria Di Mauro, nella carica dei 25, porta un pezzo di Terra di Lavoro al Quirinale. 19 anni di determinazione, dolcezza e passione, fiera e spigliata, da Trentola Ducenta dove vive con la ...

Al Quirinale la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito del Lavoro ai nuovi 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella il 2 giugno. Premiati anche gli 'Alfieri ...