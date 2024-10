I Simple Minds per la prima volta al Lucca Summer Festival nel 2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lucca – Per il Lucca Summer Festival iniziano a fioccare i nomi del cartellone 2025. Nell’edizione del prossimo anno ci saranno i Simple Minds. Un esordio assoluto sul palco dentro le Mura di Lucca che avverrà il 24 luglio in piazza Napoleone a Lucca. Durante l’ultimo anno, i Simple Minds hanno suonato davanti a circa un milione di persone in tutto il mondo. La richiesta per vedere la band esibirsi con i loro brani più noti, tra cui Promised You a Miracle, Glittering Prize, Someone Somewhere in Summertime, Waterfront, Alive and Kicking, All The Things She Said, Sanctify Yourself, Don’t You Forget About Me, Mandela Day, Belfast Child e See The Lights, è cresciuta di anno in anno, con la band acclamata come uno dei migliori gruppi live della loro generazione. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Per iliniziano a fioccare i nomi del cartellone. Nell’edizione del prossimo anno ci saranno i. Un esordio assoluto sul palco dentro le Mura diche avverrà il 24 luglio in piazza Napoleone a. Durante l’ultimo anno, ihanno suonato davanti a circa un milione di persone in tutto il mondo. La richiesta per vedere la band esibirsi con i loro brani più noti, tra cui Promised You a Miracle, Glittering Prize, Someone Somewhere intime, Waterfront, Alive and Kicking, All The Things She Said, Sanctify Yourself, Don’t You Forget About Me, Mandela Day, Belfast Child e See The Lights, è cresciuta di anno in anno, con la band acclamata come uno dei migliori gruppi live della loro generazione.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: I Simple Minds per la prima volta in concerto al Lucca Summer Festival; I Simple Minds per la prima volta a Lucca Summer; Simple Minds: tre date estive in Italia e prima volta al Lucca Festival; I Simple Minds per la prima volta al Lucca Summer Festival; Simple Minds al Forum: tra pop rock epico e pannoloni per l’incontinenza maschile. Ma il futuro della musica?; «La band suona alla grande, io una me*da»: il concerto dei Simple Minds a Milano; Leggi >>>

I Simple Minds per la prima volta a Lucca Summer

(msn.com)

I Simple Minds per la prima volta sul palco del Lucca Summer Festival vengono annunciati dal promoter della manifestazione per la data del 24 luglio 2025 in piazza Napoleone. (ANSA) ...

I Simple Minds per la prima volta al Lucca Summer Festival

(noitv.it)

Sono i Simple Minds il secondo nome svelato del cartellone di Lucca Summer Festival 2025. La band scozzese si esibirà in piazza Napoleone, giovedì 24 luglio 2025 e sarà un esordio assoluto al festival ...

Simple Minds: tre date estive con esordio a Lucca Summer Festival

(rockol.it)

29 ott 2024 - La band di Jim Kerr tornerà in concerto in Italia a luglio per tre date a Verona, Lucca e Taormina ...

I Simple Minds per la prima volta a Lucca nell’edizione 2025 del Summer Festival

(msn.com)

Esordio assoluto in città per la band scozzese del leader Jim Kerr, reduce da un tour mondiale da un milione di spettatori ...