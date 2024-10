Horizon Zero Dawn Remastered, la recensione: ben ritrovata Aloy (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A distanza di 7 anni dall’esperienza originale uscita su PS4, Horizon Zero Dawn Remastered si presenta come un intelligente punto di congiunzione con il recente sequel Horizon Forbidden West. Talvolta commettiamo l’errore di dare per scontato troppe cose, come il fatto che tutti conoscano le avventure di Aloy e della scoperta della verità dietro la genesi del suo mondo. Nixxes riceve un doppio incarico da sua maesta SONY, ovvero rendere al passo con i tempi l’esperienza realizzata da Guerrilla Games e non commettere l’errore di snaturarla. Un terreno minato per questa software house che ci ha preso gusto quanto a porting e rimasterizzazioni. Game-experience.it - Horizon Zero Dawn Remastered, la recensione: ben ritrovata Aloy Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A distanza di 7 anni dall’esperienza originale uscita su PS4,si presenta come un intelligente punto di congiunzione con il recente sequelForbidden West. Talvolta commettiamo l’errore di dare per scontato troppe cose, come il fatto che tutti conoscano le avventure die della scoperta della verità dietro la genesi del suo mondo. Nixxes riceve un doppio incarico da sua maesta SONY, ovvero rendere al passo con i tempi l’esperienza realizzata da Guerrilla Games e non commettere l’errore di snaturarla. Un terreno minato per questa software house che ci ha preso gusto quanto a porting e rimasterizzazioni.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Horizon Zero Dawn Remastered: svelati i requisiti PC da capogiro; Horizon Zero Dawn Remastered: prenotalo a PREZZO SCONTATO su Instant Gaming!; Horizon Zero Dawn Remastered Recensione: la nuova grafica dà spettacolo; Horizon Zero Dawn Remastered, svelati i requisiti PC; Recensione Horizon Zero Dawn Remastered: un capolavoro rinato su PS5; Horizon Zero Dawn Remastered | Recensione; Leggi >>>

Recensione Horizon Zero Dawn Remastered: un ritorno in grande stile

(hdblog.it)

La nostra recensione di Horizon Zero Dawn Remastered per PS5, la nuova versione, completa di migliorie e novità, della prima avventura di Aloy.

Horizon Zero Dawn Remastered: svelati i requisiti PC da capogiro

(tomshw.it)

Horizon Zero Dawn Remastered: i requisiti hardware sono notevolmente aumentati rispetto al rilascio originale. Ecco l'elenco completo.

Horizon Zero Dawn Remastered a confronto con l'originale: i miglioramenti sono notevoli

(msn.com)

Un utente su Reddit ha messo a confronto le immagini di Horizon Zero Dawn Remastered con gli stessi scatti tratti dalla versione originale, e i miglioramenti sembrano davvero notevoli.

Aspettando Horizon Zero Dawn Remastered, la saga Guerrilla raggiunge un nuovo traguardo

(msn.com)

Stando agli ultimi aggiornamenti commerciali relativi alla saga di Horizon, le avventure di Aloy hanno raggiunto un nuovo traguardo importante.