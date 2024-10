Grave incidente nel Salento. Fuori strada con l’Ape Car, muore 72enne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un Grave incidente nel Salento. L’ennesimo Grave sinistro si è verificato, nel tardo pomeriggio di ieri, sulla strada provinciale 82 che da Mesagne collega a San Pietro Vernotico, nel confine tra la provincia di Brindisi e quella di Lecce. Per cause ancora tutte da chiarire e verificare, un uomo, alla guida del suo Ape Car, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato completamente. Grave incidente nel Salento, malore fatale per 72enne Sul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi che hanno rapidamente prestato soccorso al 72enne rimasto vittima del Grave incidente nel Salento, totalmente autonomo. L’anziano era totalmente cosciente al momento del soccorso, ma poi purtroppo è stato colto da una malore fatale che non gli ha lasciato scampo. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora unnel. L’ennesimosinistro si è verificato, nel tardo pomeriggio di ieri, sullaprovinciale 82 che da Mesagne collega a San Pietro Vernotico, nel confine tra la provincia di Brindisi e quella di Lecce. Per cause ancora tutte da chiarire e verificare, un uomo, alla guida del suo Ape Car, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato completamente.nel, malore fatale perSul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi che hanno rapidamente prestato soccorso alrimasto vittima delnel, totalmente autonomo. L’anziano era totalmente cosciente al momento del soccorso, ma poi purtroppo è stato colto da una malore fatale che non gli ha lasciato scampo.

