Gaza Al Jazeera | Almeno 143 palestinesi uccisi ieri nella Striscia Altri 77 morti in Libano

Almeno 143 palestinesi sono stati uccisi ieri negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, di cui 132 uccisi nel nord assediato da settimane dalle Israel Defense Forces. Lo riferisce Al Jazeera che cita fonti mediche all'indomani dell'operazione a Beit Lahiya. L'emittente tv riporta anche di Almeno 77 morti in Libano. Gli Stati Uniti si sono detti "profondamente preoccupati" per "l'orribile" attacco aereo condotto da Israele su Beit Lahiya. Il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha detto ieri che Washington ha contattato Tel Aviv per chiedere spiegazioni, ma al momento non ne ha ricevute. "Ci sono segnalazioni di una ventina di bambini uccisi in questo attacco. Senza dubbio, molti di loro erano bambini che sono fuggiti dagli eventi di questa guerra da più di un anno", ha detto Miller in una conferenza stampa.

