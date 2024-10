Quotidiano.net - Eugenio Mastrandrea, chi è il capitano Diego Martini di ‘Don Matteo 14’

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Uno dei nuovi personaggi che il pubblico televisivo sta conoscendo in14’ è quello di, interpretato dadi14’è il nuovodella Caserma dei Carabinieri di Spoleto. È subentrato ad Anna, che, dopo varie vicissitudini e peripezie, alla fine ce l’ha fatta e si è sposata con Marco. In passato,ha lavorato come agente per i Servizi Segreti. Il giovane e affascinanteè preparato, efficiente e rigido, con una spiccata tendenza al controllo. A Spoletoarriva anche per una questione personale: vuole infatti riconquistare il cuore della pm Vittoria, la sua ex fidanzata, che, nel frattempo, sta per convolare a nozze con Egidio.