Empoli-Inter 0-3 Frattesi trascina i nerazzurri Lautaro nella storia del club

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 - Il Napoli chiama, l'risponde. Dopo il colpo dei partenopei a San Siro contro il Milan, la Beneamata era obbligata a vincere in quel di. E i campioni d'Italia in carica non sbagliano, imponendosi allo stadio Castellani per 0-3, grazie alla doppietta dell'ex di turnoe alla rete diMartinez, la numero 134 con indosso la maglia nerazzurra, il che significa primo postodellombardo fra i marcatori stranieri. Da segnalare l'espulsioneprima frazione di Goglichidze quando ancora il risultato non era stato sbloccato: un episodio che di fatto indirizza il match e facilita il compito ai ragazzi di Simone Inzaghiripresa. Le scelte dei due allenatori(3-4-2-1): Vasquez; Viti, Ismajli, Goglichidze; Gyasi, Maleh, Anjorin, Cacace; Fazzini, Solbakken; Colombo. All. D'Aversa.