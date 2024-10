Donna resta incastrata sotto un camion eviene trascinata per 400 metri: salva per miracolo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Momenti di terrore si sono vissuti a Verona, nel quartiere di Santa Lucia, nel primo pomeriggio di martedì 29 ottobre. Una Donna di 75 anni è stata investita da un camion per lo spurgo di pozzi neri, è rimasta incastrata sotto al semiasse del mezzo pesante ed è stata trascinata per oltre 400 metri sull’asfalto tra via Tevere a piazza dei Caduti di Verona. Il conducente non si è reso conto di nulla fino a quando un passante in auto gli ha fatto cenno di fermarsi. Il video dell’intervento dei vigili del fuoco Tra via Tevere e via Girardi, è intervenuto il personale del Suem 118 con un’automedica e un’ambulanza. La Donna era cosciente e, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, chiedeva con insistenza se il suo cellulare fosse rotto. Per estrarla da sotto il camion c’è voluto anche l’intervento dei vigili del fuoco. Thesocialpost.it - Donna resta incastrata sotto un camion eviene trascinata per 400 metri: salva per miracolo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Momenti di terrore si sono vissuti a Verona, nel quartiere di Santa Lucia, nel primo pomeriggio di martedì 29 ottobre. Unadi 75 anni è stata investita da unper lo spurgo di pozzi neri, è rimastaal semiasse del mezzo pesante ed è stataper oltre 400sull’asfalto tra via Tevere a piazza dei Caduti di Verona. Il conducente non si è reso conto di nulla fino a quando un passante in auto gli ha fatto cenno di fermarsi. Il video dell’intervento dei vigili del fuoco Tra via Tevere e via Girardi, è intervenuto il personale del Suem 118 con un’automedica e un’ambulanza. Laera cosciente e, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, chiedeva con insistenza se il suo cellulare fosse rotto. Per estrarla dailc’è voluto anche l’intervento dei vigili del fuoco.

