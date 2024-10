Diego Armando Maradona, 40 frasi sulla vita, il calcio, le donne e la politica della Mano di Dio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Diego Armando Maradona, nato a Lanus in Argentina, il 30 ottobre del 1960, è stato con ogni probabilità il talento più puro del calcio moderno. Oggi ci sono grandi campioni, certo, ma solo El Pibe de oro, com’è passato alla Storia, è stato capace di segnare un’epoca. Nel bene e nel male. Talento sopraffino e vita sregolata, segnata dalle dipendenze, Diego Armando Maradona non si è mai tirato indietro quando si trattava di parlare di sé stesso e di quel mondo del calcio che lo ha osannato, ma anche abbandonato. Lo dimostrano queste 40 frasi che ben mostrano la tempra di un uomo mai banale e mai autoindulgente. Attraversata da quel pizzico di follia che i grandi hanno. Le riflessioni, tratte dalla sua autobiografia Io sono ed Diego e dalle interviste rilasciate ai tempi della sua militanza al Napoli, raccontano la realtà del Diez senza mezzi termini. Cultweb.it - Diego Armando Maradona, 40 frasi sulla vita, il calcio, le donne e la politica della Mano di Dio Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), nato a Lanus in Argentina, il 30 ottobre del 1960, è stato con ogni probabilità il talento più puro delmoderno. Oggi ci sono grandi campioni, certo, ma solo El Pibe de oro, com’è passato alla Storia, è stato capace di segnare un’epoca. Nel bene e nel male. Talento sopraffino esregolata, segnata dalle dipendenze,non si è mai tirato indietro quando si trattava di parlare di sé stesso e di quel mondo delche lo ha osannato, ma anche abbandonato. Lo dimostrano queste 40che ben mostrano la tempra di un uomo mai banale e mai autoindulgente. Attraversata da quel pizzico di follia che i grandi hanno. Le riflessioni, tratte dalla sua autobiografia Io sono ede dalle interviste rilasciate ai tempisua militanza al Napoli, raccontano la realtà del Diez senza mezzi termini.

Calcio: oggi Maradona avrebbe compiuto 64 anni

Oggi Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 64 anni. Il 30 ottobre del 1960 nasceva El Pibe de Oro, scomparso il 25 novembre 2020. L'argentino ha giocato 190 partite in Serie A con la maglia del Napo ...

Compleanno di Maradona, a Napoli la statua di Diego portata in «processione»

È iniziata alle prime luci del giorno la "processione" della statua di Maradona realizzata dallo scultore Domenico Sepe per le vie di Napoli nel giorno del ...

Maradona, a Napoli un nuovo murale dedicato al "Pibe de oro"

Il murale intitolato «La mano de Dios» è stato realizzato nel quartiere Vomero di Napoli dal pittore argentino Juan Pablo Gimenez Chec. L'opera verrà inaugurata ...

Anche la Nazionale Argentina celebra il compleanno di Diego

Oggi ricorre il compleanno di Diego Armando Maradona, il Dio del Calcio e il calciatore che nessun napoletano dimenticherà ma ...