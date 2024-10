DeficitBce | Italia potrebbe fare meglio

Deficit,Bce:Italia potrebbe fare meglio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 22.10 Le posizioni di bilancio dei paesi del l'area Euro "potrebbero risultare migliori" di quanto mostrato nelle stime, macroeconomiche della Bce di settembre a causa delle revisioni statistiche al rialzo dei conti nazionali sul 2024. "Alcuni governi fra le principali economie l'Italia, per esempio" riportano "risultati migliori, sul 2024,sulla base delle bozze di bilancio 2025". E' quanto scrive la Bce in un'anticipazione del Bollettino Economico, il cui testo integrale sarà pubblicato domani. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 22.10 Le posizioni di bilancio dei paesi del l'area Euro "ro risultare migliori" di quanto mostrato nelle stime, macroeconomiche della Bce di settembre a causa delle revisioni statistiche al rialzo dei conti nazionali sul 2024. "Alcuni governi fra le principali economie l', per esempio" riportano "risultati migliori, sul 2024,sulla base delle bozze di bilancio 2025". E' quanto scrive la Bce in un'anticipazione del Bollettino Economico, il cui testo integrale sarà pubblicato domani.

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Le posizioni di bilancio dei Paesi dell'area euro "potrebbero risultare migliori" di quanto mostrato nelle stime macroeconomiche della Bce di settembre a causa delle revisioni ...

Questo crea una situazione di vulnerabilità che è sotto la lente di ingrandimento dell'Unione Europea e delle agenzie di rating, e che potrebbe sfociare in una procedura per deficit eccessivo. Il ...

Il Fondo: “Non basta l’aggiustamento graduale”. Le riforme chieste all’Europa: “Elimini le barriere, anche sulle banche” ...

L'economia europea si muove in stagnazione, se non in recessione. Servirebbe un'azione più decisa della Bce per dare una svolta ...