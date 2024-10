.com - Debacle azzurra a Parigi: Musetti, Berrettini e Arnaldi eliminati a Bercy

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) –. Nella giornata in cui Jannik Sinner ha annunciato il ritiro dal torneo, dovuto a un virus, dal Masters 1000 di, tutti gli italiani in tabellone sono statial primo turno del torneo. Lorenzo, Matteoe Matteosono stati sconfitti rispettivamente da Jan-Lennard Struff, Alexei Popyrin e Holger Rune. Flavio Cobolli invece, che avrebbe dovuto affrontare oggi Richard Gasquet, si è ritirato a causa di un problema alla spalla. Apre la giornata nera degli azzurri Lorenzo, che scende in campo da favorito contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Il match però è più complicato del previsto e il toscano viene battuto in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. Ora Struff sfiderà al prossimo turno il francese Arthur Fils.