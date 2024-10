De Laurentiis: “Non c’è conflitto con Gravina, lotto per una Serie A senza debiti” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non tutti sanno che la Serie A, tramite la mutualità, contribuisce al sistema federale finanziando il calcio italiano. Infatti finanzia parte dei costi della Federcalcio, della Serie B, della Lega Pro e della Lega dilettanti. E questo avviene con 120 mln annui, pari al 10 pct di tutti i suoi introiti dai diritti audiovisivi. Inoltre, la Serie A paga oltre il 60 % delle entrate fiscali che lo Stato incassa dallo sport. Proprio per quanto sopra, il vice presidente della Camera onorevole Mulè, con un emendamento legislativo, impone una maggiore rappresentatività nella Serie A rispetto al passato ed è per questo che quest’ultima richiede una autonomia piena per le decisioni relative a tutto ciò che la riguarda. Qui Gravina non c’entra nulla, ma c’entrano le istituzioni. Anteprima24.it - De Laurentiis: “Non c’è conflitto con Gravina, lotto per una Serie A senza debiti” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non tutti sanno che laA, tramite la mutualità, contribuisce al sistema federale finanziando il calcio italiano. Infatti finanzia parte dei costi della Federcalcio, dellaB, della Lega Pro e della Lega dilettanti. E questo avviene con 120 mln annui, pari al 10 pct di tutti i suoi introiti dai diritti audiovisivi. Inoltre, laA paga oltre il 60 % delle entrate fiscali che lo Stato incassa dallo sport. Proprio per quanto sopra, il vice presidente della Camera onorevole Mulè, con un emendamento legislativo, impone una maggiore rappresentatività nellaA rispetto al passato ed è per questo che quest’ultima richiede una autonomia piena per le decisioni relative a tutto ciò che la riguarda. Quinon c’entra nulla, ma c’entrano le istituzioni.

