Caso Visibilia, i pm di Milano insistono: la ministra Santanchè deve andare a processo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Procura di Milano ha ribadito la richiesta di processo per la ministra del Turismo Daniela Santanchè e per altri imputati per falso in bilancio sul Caso Visibilia. I pm Marina Gravina e Luigi Luzi, durante l'udienza preliminare, hanno insistito con la loro ricostruzione e con le accuse che riguardano, tra gli altri, il compagno Dimitri Kunz, l'ex compagno Canio Giovanni Mazzaro, la sorella Fiorella Garnero e società della galassia da cui la senatrice di FdI ha dismesso le cariche. "Tutti sapevano e tutti hanno taciuto" è la tesi sostenuta in aula dalla procura. Tg24.sky.it - Caso Visibilia, i pm di Milano insistono: la ministra Santanchè deve andare a processo Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Procura diha ribadito la richiesta diper ladel Turismo Danielae per altri imputati per falso in bilancio sul. I pm Marina Gravina e Luigi Luzi, durante l'udienza preliminare, hanno insistito con la loro ricostruzione e con le accuse che riguardano, tra gli altri, il compagno Dimitri Kunz, l'ex compagno Canio Giovanni Mazzaro, la sorella Fiorella Garnero e società della galassia da cui la senatrice di FdI ha dismesso le cariche. "Tutti sapevano e tutti hanno taciuto" è la tesi sostenuta in aula dalla procura.

La Procura di Milano ha ribadito la richiesta di processo per la ministra del Turismo Daniela Santanchè e per altri imputati per falso in bilancio sul caso Visibilia. (ANSA) ...

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Parola alla procura di Milano che è pronta a ribadire la richiesta di processo per la ministra del Turismo Daniela Santanché indagata per falso in bilancio, insieme ad al ...

Ascolta ora È la più insidiosa delle accuse che la Procura di Milano muove a Daniela Santanchè. Ed è anche quella che ora scivola in là nel tempo, a distanza di sicurezza dalle intemperie della polemi ...

È la più insidiosa delle accuse che la Procura di Milano muove a Daniela Santanchè ... che le opposizioni avevano preannunciato in caso di rinvio a giudizio finiscono per il momento in freezer.