Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, la prova regina in bilico. Il vicino: sono io la persona nel video

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rimini, 30 ottobre 2024 – “Io miriconosciuto,sicuro di essere io, al mille per mille. In Questura mi hanno fatto vedere tre, presi in tre momenti diversi: io mi rivedo solo in quello del giorno in cui è successo il fatto”.le parole di uno residenti del complesso condominiale di via del Ciclamino, che l’altro ieri è stato nuovamente intervistato dalle televisioni. Dichiarazioni che tornerebbero a gettare un velo di incertezza sullanel delitto diPaganelli, ildella cam 3 della farmacia San Martino che alle 22.17 del 3 ottobre 2023 immortala una sagoma transitare in direzione del palazzo. Rimini 17-10-2023 - OmicidioPaganelli frame farmacia. © Adriapress.