Carrarese indenne sul difficile campo di Bari: Shpendi sfiora il colpaccio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bari – Carrarese 0-0 Bari (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari, Mantovani (81’ Obaretin), Favasuli (69’ Oliveri), Lella (46’ Manzari), Benali, Maita, Dorval, Sibilli (69’ Bellomo), Lasagna (81’ Novakovich). A disposizione: Pissardo, Tripaldelli, Simic, Obaretin, Olivieri, Bellomo, Sgarbi, Maiello, Saco, Novakovich, Manzari. Allenatore: Moreno Longo.Carrarese (3-5-2): Bleve, Coppolaro, Illanes, Imperiale, Cicconi (90’ Belloni), Giovane (76’ Capezzi), Schiavi (76’ Cherubini), Zuelli, Zanon, Finotto (61’ Cerri), Panico (61’ Shpendi). A disposizione: Chiorra, Oliana, Bouah, Guarino, Motolese, Palmieri, Capezzi, Cherubini, Shpendi, Capello, Belloni, Cerri. Allenatore: Antonio Calabro. Corrieretoscano.it - Carrarese indenne sul difficile campo di Bari: Shpendi sfiora il colpaccio Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)0-0(3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari, Mantovani (81’ Obaretin), Favasuli (69’ Oliveri), Lella (46’ Manzari), Benali, Maita, Dorval, Sibilli (69’ Bellomo), Lasagna (81’ Novakovich). A disposizione: Pissardo, Tripaldelli, Simic, Obaretin, Olivieri, Bellomo, Sgarbi, Maiello, Saco, Novakovich, Manzari. Allenatore: Moreno Longo.(3-5-2): Bleve, Coppolaro, Illanes, Imperiale, Cicconi (90’ Belloni), Giovane (76’ Capezzi), Schiavi (76’ Cherubini), Zuelli, Zanon, Finotto (61’ Cerri), Panico (61’). A disposizione: Chiorra, Oliana, Bouah, Guarino, Motolese, Palmieri, Capezzi, Cherubini,, Capello, Belloni, Cerri. Allenatore: Antonio Calabro.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Carrarese indenne sul difficile campo di Bari: Shpendi sfiora il colpaccio; Maceratese indenne a Pisa Il ringhio di Kouko difende il secondo posto; Leggi >>>

Carrarese, Calabro: "Questa categoria non ammette lacune. Volevamo i tre punti"

(informazione.it)

– Basta un tempo ad una Carrarese finalmente cinica per mettere in ghiaccio il match col Cittadella prendendosi i primi tre punti in serie B allo stadio dei Marmi. Gli ospiti partono… Leggi ...

Carrarese, Panico: "Emozionante tornare a giocare davanti ai nostri tifosi"

(tuttomercatoweb.com)

attaccante della Carrarese, ha parlato in conferenza stampa per commentare il pareggio ottenuto con il Mantova: “Abbiamo disputato un’ottima gara, ciò che si è visto in campo ha raccontato ...

Bari, le info utili sui biglietti per le gare con Carrarese e Reggiana

(tuttobari.com)

Si comincerà martedì 29 ottobre contro la Carrarese per proseguire poi nel weekend, sabato 2 novembre, contro la Reggiana. Di seguito le info utili diffuse dal club sui propri canali ufficiali. Le ...

Lega Serie B, Carrarese Calcio 1908 e Komen Italia scendono in campo insieme

(calciotoscano.it)

Carrarese Calcio 1908 rende noto che in occasione del «Mese Internazionale della Prevenzione dei Tumori del Seno» che si celebra ogni anno ad ottobre, la Lega Nazionale Professionisti Serie B intende ...