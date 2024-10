Calderone | massima attenzione sui rider

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) 19.20 La ministra del Lavoro Marina Elvirainterviene sulla questione deicostretti a lavorare anche durante l'alluvione di Bologna, ribadendo "il massimo impegno del governo sulla salute e la sicurezza nel luogo di lavoro" e la "grandedel ministero in ordine al riconoscimento e ampliamento delle tutele dei". La normativa vigente in Italia determina "garanzie minime" come l'indennità per il lavoro notturno e festivo e il rispetto delle norme di sicurezza anche in condizioni meteo sfavorevoli.