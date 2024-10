Calciomercato Milan, Rafael Leao rischia l’addio? Ibrahimovic ha già il sostituto: è un ex Juve… (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Calciomercato Milan, in caso di cessione di Rafael Leao Zlatan Ibrahimovic ha già il sostituto, che vanta un passato in Serie A con la Juve! Via Leao, dentro Kulusevski! E’ questa la clamorosa indiscrezione che è circolata nelle ultime ore. Il rapporto tra Rafael Leao e Paulo Fonseca sembra davvero essere arrivato a un punto di non ritorno e l’esclusione nuovamente dal primo minuto nella gara contro il Napoli pesa tanto sulla testa del numero dieci rossonero. Ecco che allora non è da escludere una possibile partenza di Rafa in estate. Sì, perché andando avanti così, il valore del giocatore si sta abbassando in maniera consistente. In caso di cessione, quindi, Zlatan Ibrahimovic avrebbe già messo nel mirino il sostituto: parliamo dell’ex attaccante della Juventus, oggi al Tottenham, Dejan Kulusevski. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Rafael Leao rischia l’addio? Ibrahimovic ha già il sostituto: è un ex Juve… Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), in caso di cessione diZlatanha già il, che vanta un passato in Serie A con la Juve! Via, dentro Kulusevski! E’ questa la clamorosa indiscrezione che è circolata nelle ultime ore. Il rapporto trae Paulo Fonseca sembra davvero essere arrivato a un punto di non ritorno e l’esclusione nuovamente dal primo minuto nella gara contro il Napoli pesa tanto sulla testa del numero dieci rossonero. Ecco che allora non è da escludere una possibile partenza di Rafa in estate. Sì, perché andando avanti così, il valore del giocatore si sta abbassando in maniera consistente. In caso di cessione, quindi, Zlatanavrebbe già messo nel mirino il: parliamo dell’ex attaccante della Juventus, oggi al Tottenham, Dejan Kulusevski.

Milan-Napoli ha visto ancora una volta Rafael Leao escluso speciale di Paulo Fonseca: ora c’è una grossa polemica in corso che si può concludere malissimo per il futuro.

Fonseca esclude ancora Leao anche per il big match contro il Napoli: "Cessione a gennaio". Cosa succede in casa Milan.

Leao via dal Milan, offrono anche il sostituto: lo scambio che può far decollare la cessione del portoghese Non ha ancora pienamente convinto. Rafael Leao vive il suo periodo complicato in quel di ...

Leao Milan, confronto con Fonseca dopo la gara di ieri sera contro il Napoli: a Monza Rafa viaggia verso la titolarità Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha p ...