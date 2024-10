Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus, due colpi da Parigi a gennaio

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Thiago Motta sta cercando di fare cose importanti per lain questo inizio di stagione da subito per essere già in corsa per gli obiettivi massimi nel campionato italiano, ma è chiaro che dovrà avere dei nuovi rinforzi. Sono diversi i nomi finiti sul taccuino di Cristiano Giuntoli che sta già provando a sondare il terreno per diversi profili che possono arrivare da un momento all’altro già dai primi giorni di mercato diper non perdere altro tempo. L’infortunio di Bremer obbliga il club ad intervenire in difesa, ma non solo., vuole comprare Kolo Muani e Skriniar Lasta cercando già da ora di mettere in piedi una rosa completa per il proseguo della stagione e cercherà di fare il massimo per superare l’esame del mercato dida protagonista.