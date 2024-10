Bypass coronarici e interventi tempestivi dopo l'infarto: due ospedali ravennati tra i migliori d'Italia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Buone performance della sanità romagnola per gli interventi relativi alle malattie cardiovascolari. Ci sono anche gli ospedali di Ravenna, Forlì e Rimini tra le 35 strutture d'Italia migliorate nel salvare le vite nei pazienti colpiti da infarto. Lo evidenzia il Programma Nazionale Esiti Ravennatoday.it - Bypass coronarici e interventi tempestivi dopo l'infarto: due ospedali ravennati tra i migliori d'Italia Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Buone performance della sanità romagnola per glirelativi alle malattie cardiovascolari. Ci sono anche glidi Ravenna, Forlì e Rimini tra le 35 strutture d'migliorate nel salvare le vite nei pazienti colpiti da. Lo evidenzia il Programma Nazionale Esiti

Cardiochirurgia, gli ospedali della Marca nella top 10 nazionale. Salvato più dell'85% dei pazienti colpiti da infarto

(ilgazzettino.it)

TREVISO - Gli ospedali della Marca sono nella top10 nazionale per quanto riguarda l’ambito cardiovascolare. Esattamente in nona posizione sul fronte delle attività per il ...

Cardiochirurgia della “Dulbecco” tra le prime dieci in Italia per bypass aorto-coronarico

(corrieredellacalabria.it)

I dati nel Programma Nazionale Esiti 2024. Mastroroberto: «Migliorati ulteriormente i risultati rispetto allo scorso anno» ...

Bypass aorto-coronarico (Bpac): Mortalità a 30 giorni dall’intervento (media nazionale esiti 2,78%)

(quotidianosanita.it)

In Italia la mortalità media è pari a 2.78%. Per quanto riguarda la mortalità a 30 giorni dall’intervento di bypass aorto-coronarico si collocano in fascia grigia pressoché tutte le ...

Cardiochirurgia presidio “Mater Domini” tra le prime dieci in Italia per bypass aorto-coronarico

(msn.com)

La Cardiochirurgia dell’Azienda “Dulbecco” di Catanzaro – Presidio Mater Domini – si conferma tra le primissime in Italia per volumi di ricoveri e interventi e per mortalità nell’ambito della ...