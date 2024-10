Beatrice Fita: “Con Manuel Agnelli in sintonia fin dalle audizioni di X Factor, ora sogno un disco tutto mio” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alle audizioni di X Factor, Beatrice Fita aveva emozionato i giudici con la sua voce e agli Home Visit è stata una delle protagoniste. Poi, Manuel Agnelli ha deciso di non portarla ai Live, con una promessa: "Non ti abbandono, vorrei farti suonare nel mio locale". A Fanpage.it, l'artista racconta l'esperienza nel talent show di Sky e il rapporto con l'ex frontman degli Afterhours: "Dopo il programma ci siamo sentiti, era dispiaciuto di avermi eliminata". E sul futuro: "sogno un disco. Ora mi sento più sicura, sul palco e nella vita". Fanpage.it - Beatrice Fita: “Con Manuel Agnelli in sintonia fin dalle audizioni di X Factor, ora sogno un disco tutto mio” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alledi Xaveva emozionato i giudici con la sua voce e agli Home Visit è stata una delle protagoniste. Poi,ha deciso di non portarla ai Live, con una promessa: "Non ti abbandono, vorrei farti suonare nel mio locale". A Fanpage.it, l'artista racconta l'esperienza nel talent show di Sky e il rapporto con l'ex frontman degli Afterhours: "Dopo il programma ci siamo sentiti, era dispiaciuto di avermi eliminata". E sul futuro: "un. Ora mi sento più sicura, sul palco e nella vita".

