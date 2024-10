Autobus sul marciapiede contro il muro: coinvolte due donne / FOTO (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayIncidente questo pomeriggio intorno alle 18:40 in piazza San Marco, a Firenze. Un Autobus che stava inserendosi in via degli Arazzieri, in direzione piazza Indipendenza, per cause da accertare avrebbe urtato e stretto due donne contro Firenzetoday.it - Autobus sul marciapiede contro il muro: coinvolte due donne / FOTO Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayIncidente questo pomeriggio intorno alle 18:40 in piazza San Marco, a Firenze. Unche stava inserendosi in via degli Arazzieri, in direzione piazza Indipendenza, per cause da accertare avrebbe urtato e stretto due

Autobus urta due donne in piazza San Marco. Restano bloccate contro il muro di un palazzo, salvate

Le due donne si trovavano sul marciapiede. Una è stata liberata subito, l'altra è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia municipale, disagi per il traffico ...

Autobus sul marciapiede contro il muro: coinvolte due donne / FOTO

Incidente questo pomeriggio intorno alle 18:40 in piazza San Marco, a Firenze. Un autobus che stava inserendosi in via degli Arazzieri, in direzione piazza Indipendenza, per cause da accertare avrebbe ...

Incastrate contro un muro da bus che svolta, 2 donne in ospedale

Rimaste bloccate contro un muro da un autobus che stava svoltando. E' successo intorno alle 18:30 nel centro di Firenze, all'angolo tra piazza San Marco e via degli Arazzieri.

Autobus blocca due persone al muro di un palazzo, soccorsi in piazza San Marco a Firenze

(gonews.it)

Intervento dei vigili del fuoco questa sera a Firenze, dopo le 18.30, per il soccorso ad una persona rimasta bloccata tra un autobus e il muro di un ...