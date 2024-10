Ascolti TV | Martedì 29 Ottobre 2024. Ninfa Dormiente vince col 21%, niente da fare per Se mi lasci non vale (2%) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella serata di ieri, Martedì 29 Ottobre 2024, su Rai1 Ninfa Dormiente – I Casi di Teresa Battaglia ha interessato 3.229.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale5 Ticken to Paradise conquista .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Se mi lasci non vale intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Stolen incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Ciao, Marcello: Mastroianni l’antidivo segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 la nuova edizione di X Factor in chiaro ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Comedy Match raduna .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Cinque Minuti interessa .000 spettatori (%), mentre Affari Tuoi raduna .000 spettatori (%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie .000 spettatori pari al %. Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 29 Ottobre 2024. Ninfa Dormiente vince col 21%, niente da fare per Se mi lasci non vale (2%) Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella serata di ieri,29, su Rai1– I Casi di Teresa Battaglia ha interessato 3.229.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale5 Ticken to Paradise conquista .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Se minonintrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Stolen incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Ciao, Marcello: Mastroianni l’antidivo segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Diraggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 la nuova edizione di X Factor in chiaro ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Comedy Match raduna .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Cinque Minuti interessa .000 spettatori (%), mentre Affari Tuoi raduna .000 spettatori (%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie .000 spettatori pari al %.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ascolti tv martedì 29 ottobre: chi ha vinto tra I casi di Teresa Battaglia e Ticket to Paradise; Ascolti tv martedì 29 ottobre chi ha vinto tra Teresa Battaglia, Ticket to Paradise, DiMartedì e X Factor; Ascolti TV | Martedì 29 Ottobre 2024; Ascolti tv martedì 29 ottobre: chi ha vinto ieri sera tra Ninfa dormiente i casi di Teresa Battaglia e Ticket to Paradise, dati auditel e share; Ascolti tv martedì 28 maggio: botto finale per Il Volo, Amadeus domina, Chiambretti rivede la luce; Ascolti TV | Martedì 28 Maggio 2024. Il Volo chiude in crescita (2,93 mln – 20.2%), Pretty Woman 14.9% (2,56 mln); Leggi >>>

Ascolti tv martedì 29 ottobre: I casi di Teresa Battaglia, Ticket to Paradise, Stolen

(tpi.it)

Ascolti tv 29 ottobre 2024: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...

Ascolti tv martedì 29 ottobre: chi ha vinto ieri sera tra Ninfa dormiente i casi di Teresa Battaglia e Ticket to Paradise, dati auditel e share

(msn.com)

Palinsesti sempre più ricchi e ancora sfide in termini di ascolti tv, tra auditel e share. A scontrarsi le due reti avversarie, Rai e Mediaset. E quella di ieri sera è stata una dura ‘battaglia’. Da u ...

Ascolti tv martedì 29 ottobre: chi ha vinto tra I casi di Teresa Battaglia e Ticket to Paradise

(fanpage.it)

Gli ascolti tv di martedì 29 ottobre 2024: chi ha vinto in termini di dati Auditel tra Rai 1 con I casi di Teresa Battaglia e Canale 5 con Ticket to Paradise ...

Ascolti tv del 29 ottobre: Rai 1 e Canale 5 si sfidano con fiction e film

(ecodelcinema.com)

Martedì 29 ottobre 2024, la sfida televisiva ha visto Rai 1 con "I casi di Teresa Battaglia" e Canale 5 con "Ticket to Paradise", entrambi attrattivi per un vasto pubblico.