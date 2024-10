Animali, Progetto Jairo arriva in Sardegna grazie a Bper Banca e Banco Sardegna (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Sea Shepherd Italia annuncia l'espansione del Progetto Jairo, la sua campagna per la difesa e la conservazione delle tartarughe marine Caretta Caretta nel Mediterraneo, anche in Sardegna. grazie al contributo di Bper Banca e Banco di Sardegna, è stato infatti possibile ampliare le attività di conservazione di questa specie lungo le coste dell'Isola, dove l'attività di Jairo non si era mai svolta. La Sardegna, spiega una nota, rappresenta infatti un nuovo habitat per la nidificazione delle tartarughe marine, dove quest'anno sono stati registrati ben sette nidi. Tuttavia, queste creature affrontano numerose minacce, tra cui la pressione antropica, l'inquinamento da plastica, la pesca accidentale e il cambiamento climatico. Liberoquotidiano.it - Animali, Progetto Jairo arriva in Sardegna grazie a Bper Banca e Banco Sardegna Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Sea Shepherd Italia annuncia l'espansione del, la sua campagna per la difesa e la conservazione delle tartarughe marine Caretta Caretta nel Mediterraneo, anche inal contributo didi, è stato infatti possibile ampliare le attività di conservazione di questa specie lungo le coste dell'Isola, dove l'attività dinon si era mai svolta. La, spiega una nota, rappresenta infatti un nuovo habitat per la nidificazione delle tartarughe marine, dove quest'anno sono stati registrati ben sette nidi. Tuttavia, queste creature affrontano numerose minacce, tra cui la pressione antropica, l'inquinamento da plastica, la pesca accidentale e il cambiamento climatico.

