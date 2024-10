Alluvione Valencia, cos’è la Dana la ‘goccia fredda’ che ha travolto la Spagna (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Dana, acronimo di Depresión Aislada en Niveles Altos (Depressione Isolata di Livello Superiore), è il termine tecnico con cui i meteorologi definiscono il fenomeno che ha causato l'Alluvione a Velencia mietendo oltre 60 vittime. Precedentemente definita 'goccia fredda' la Dana – spiega l'Agenzia Meteorologica Statale di Valencia – è una corrente a L'articolo Alluvione Valencia, cos’è la Dana la ‘goccia fredda’ che ha travolto la Spagna proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – La, acronimo di Depresión Aislada en Niveles Altos (Depressione Isolata di Livello Superiore), è il termine tecnico con cui i meteorologi definiscono il fenomeno che ha causato l'a Velencia mietendo oltre 60 vittime. Precedentemente definita 'goccia fredda' la– spiega l'Agenzia Meteorologica Statale di– è una corrente a L'articololalache halaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Inondazioni a Valencia, 62 morti, le strade come fiumi: arriva l'esercito. Aumentano i dispersi - Re Filippo: "desolazione e tristezza, tutte le risorse sono a disposizione"; Cos’è la DANA, l’evento meteo estremo che ha travolto la Spagna causando alluvioni; Valencia, l’alluvione scatenato da “Dana”: cos’è il fenomeno estremo e che effetti avrebbe in Toscana; DISASTROSA ALLUVIONE A VALENCIA CAUSATA DA UNA “DANA” CON OLTRE 400mm DI PIOGGIA HA PROCURATO DECINE DI MORTI CON UN BILANCIO PROVVISORIO DESTINATO A CRESCERE; Alluvione in Spagna, almeno 62 morti a Valencia per la Dana: cosa sta succedendo. Emergenza anche in Andalusia, Castiglia e Murcia - Il video; Alluvione Valencia, crolla un ponte a Picanya a causa della piena del fiume; Leggi >>>

Valencia alluvione oggi, cosa è successo? La tempesta "più forte del secolo", l'allerta in ritardo e l'ordine di rimanere in casa

(msn.com)

L'area di Valencia sta affrontando condizioni climatiche estreme dovute al fenomeno Dana («depresión aislada en ...

Valencia, Dana è il fenomeno meteorologico estremo che ha travolto la Spagna: cause, origine e conseguenze

(msn.com)

Alluvione a Valencia. Almeno 51 persone sono morte nel Levante spagnolo, a causa delle piogge torrenziali provocate dalla Dana che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna, secondo ...

Alluvione a Valencia in Spagna causata dalla DANA: cos'è, come si forma e quando può verificarsi

(notizie.virgilio.it)

Cos'è la DANA, il fenomeno meteorologico che ha causato la devastante alluvione a Valencia in Spagna: come si forma e quando può verificarsi ...

Cos’è la Dana, il fenomeno che ha causato l’alluvione a Valencia

(msn.com)

Video Alluvione Valencia Video Alluvione Valencia

La ‘Depresión Aislada en Niveles Altos’ è un fenomeno meteorologico piuttosto comune, ma che sta diventanto sempre più violento e frequente. Per gli studiosi, la causa è il cambiamento climatico ...