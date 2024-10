Al via la riqualificazione del Parco Carlo Alberto Dalla Chiesa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono partiti i lavori di riqualificazione del Parco pubblico "Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa", situato tra via Cilea, Alberto da Giussano e Giolitti.L'intervento rientra nel "Piano Lombardia” ed è finanziato interamente da Regione Lombardia per un importo complessivo di 100mila euro Milanotoday.it - Al via la riqualificazione del Parco Carlo Alberto Dalla Chiesa Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono partiti i lavori didelpubblico "Generale", situato tra via Cilea,da Giussano e Giolitti.L'intervento rientra nel "Piano Lombardia” ed è finanziato interamente da Regione Lombardia per un importo complessivo di 100mila euro

Comune di Matera, al via la riqualificazione del parco Macamarda

Stanno per partire, i lavori di riqualificazione del grande parco urbano comunale “Macamarda”, attiguo al Campo scuola. Ne dà notizia il sindaco, Domenico Bennardi, con l’assessore ai Lavori pubblici ...

Vallelunga. Riqualificato il parco giochi di via Alessandro Volta

Nel parco giochi di via Alessandro Volta è stata ... Tale intervento è in continuità al progetto generale finalizzato alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle aree a verde e dei parchi ...

Parco nell’ex Cerri: "Riqualificazione al via"

Siamo a San Biagio ed è l’intervento di riqualificazione dell’area giochi nel giardino ... in piazza della Resistenza, a Monteoliveto, al parco della Rana, nelle aree giochi a Gello, alle Fornaci, a ...

Parco Loriedo, via alla riqualificazione con i soldi dei privati: ecco quanto si può guadagnare

Pubblicato un avviso per cercare operatori che progettino e riqualifichino l'ex punto ristoro abbandonato dal 2017 ...