A caccia con un fucile rubato, arrestato 60enne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoNell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Taranto, finalizzati al contrasto dei reati in genere, la scorsa mattina, i Carabinieri della Stazione di Sava, coadiuvati dal personale del presidio di Taranto del Nucleo Regionale di Vigilanza Ambientale di Bari, hanno arrestato un 60enne del posto, presunto responsabile di porto e detenzione abusiva di armi, ricettazione e porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere. I Carabinieri, pattugliando le zone periferiche del comune jonico, hanno notato l’uomo, munito di un fucile, aggirarsi in un appezzamento di un terreno. Tarantinitime.it - A caccia con un fucile rubato, arrestato 60enne Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoNell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Taranto, finalizzati al contrasto dei reati in genere, la scorsa mattina, i Carabinieri della Stazione di Sava, coadiuvati dal personale del presidio di Taranto del Nucleo Regionale di Vigilanza Ambientale di Bari, hannoundel posto, presunto responsabile di porto e detenzione abusiva di armi, ricettazione e porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere. I Carabinieri, pattugliando le zone periferiche del comune jonico, hanno notato l’uomo, munito di un, aggirarsi in un appezzamento di un terreno.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: A caccia con un fucile rubato, arrestato 60enne; Sorpreso a caccia con fucile rubato, arresto a Sava; Pistola modificata e fucile rubato nascosti in un canile, nei guai un 23enne; Podista trova fucile modificato nei boschi: indagini della polizia locale di Uboldo; Baggio, fucili da caccia rubati e abbandonati; Capaccio Paestum, botte ai familiari e possesso di un fucile rubato: in carcere 40enne; Leggi >>>

Sava, caccia con arma rubata

(trmtv.it)

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Taranto, finalizzati al contrasto dei reati in genere, la scorsa mattina, i Carabinieri della Stazione di Sav ...

Ladri d’appartamento in azione. Due colpi nella notte dell’ora legale

(msn.com)

Torna l’ora solare, tornano i furti negli appartamenti. E’ accaduto l’altra sera, era accaduto lo scorso anno e anche in anni precedenti. Il buio – che arriva presto quando molte famiglie sono ancora ...

Acerra, controlli a caccia illecita: sequestrati fonofili e deferiti tre bracconieri

(msn.com)

Il corpo di polizia metropolitana di Napoli ha condotto un'operazione questa mattina ad Acerra, località Sannereto, che ha portato al sequestro ...

Saviano, cacciatore abusivo con fucile rubato: denuncia e sequestro

(ilgiornalelocale.it)

Operazione congiunta tra il corpo di Polizia Metropolitana e le guardie volontarie della Lipu nella località Fressuriello ...