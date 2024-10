10 migliori horror sequel di sempre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Da La moglie di Frankenstein a Zombi di Romero fino a The Conjuring - Il caso Enfield. Ecco i sequel più belli del cinema horror perfetti da rivedere ad Halloween. I sequel, indipendentemente dal loro genere, sono spesso accolti con scetticismo. Questo perché, in molti casi, rappresentano tentativi di spremere un franchise di successo, che continua a sfornare contenuti per generare milioni, se non miliardi, di dollari. Tuttavia, il genere horror è stato tra i primi a portare avanti il concetto. A partire dal 1935, quando la Universal Pictures rilasciò La moglie di Frankenstein. Fino agli anni '70, i sequel horror al di fuori dei mostri classici erano rari, ma George A. Romero cambiò le cose con il suo rivoluzionario Night of the Living Dead, ovvero, Zombi. Gli anni '80 Movieplayer.it - 10 migliori horror sequel di sempre Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Da La moglie di Frankenstein a Zombi di Romero fino a The Conjuring - Il caso Enfield. Ecco ipiù belli del cinemaperfetti da rivedere ad Halloween. I, indipendentemente dal loro genere, sono spesso accolti con scetticismo. Questo perché, in molti casi, rappresentano tentativi di spremere un franchise di successo, che continua a sfornare contenuti per generare milioni, se non miliardi, di dollari. Tuttavia, il genereè stato tra i primi a portare avanti il concetto. A partire dal 1935, quando la Universal Pictures rilasciò La moglie di Frankenstein. Fino agli anni '70, ial di fuori dei mostri classici erano rari, ma George A. Romero cambiò le cose con il suo rivoluzionario Night of the Living Dead, ovvero, Zombi. Gli anni '80

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: 10di sempre; I 10filmdel 2024; I 10filmdisponibili su Netflix; Top 2023 – I 10filmdell’anno secondo; 10 filmche non vorrai vedere una seconda volta; Non aprite quella porta, in arrivo un nuovo reboot per la celebre saga?; Leggi >>>

I migliori film horror del 2024 al cinema e in streaming per Halloween

(lettera43.it)

Al cinema ci sono Longlegs e Terrifier 3, in streaming Immaculate e Alien: Romulus. I migliori fim horror del 2024 per la notte di Halloween.

10 migliori film horror del 2024: titoli da brivido da recuperare assolutamente

(cinemaserietv.it)

Scopriamo quindi insieme i migliori horror di quest ... il prequel di un classico dell’horror che ha fatto la storia del genere. Visto che ancora non ci eravamo ripresi dalla cocente delusione di un ...

I 10 migliori horror basati su storie vere che renderanno cronica la vostra insonnia

(cinemaserietv.it)

Per non smettere mai di restare all’erta, ecco una classifica dei 10 migliori film horror basati su una storia vera ... passata alla storia come “maledetta“, e sui suoi sequel: dopo la realizzazione ...

I 10 migliori giochi horror per PC della storia

(tomshw.it)

L’industria videoludica ha prodotto negli anni capolavori assoluti dell’horror. Ecco una classifica dei migliori 10 giochi horror PC di sempre.