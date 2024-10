Lapresse.it - Unrwa, Israele mette al bando l’agenzia Onu per i rifugiati: insorge la comunità internazionale

(Di martedì 29 ottobre 2024) E’ bufera sudopo la messa aldell’. Il Parlamento israeliano, la Knesset, ha approvato lunedì sera il disegno di legge volto a bloccare le attività delOnu per ipalestinesi, nella aree sotto il controllo israeliano. Sono stati 92 i voti favorevoli, 10 i contrari. Immediate e tantissime sono state le reazioni dellaa un’azione che rischia di aggravare ulteriormente la situazione drammatica in cui versa la popolazione di Gaza. L‘Onu stesso e l’Unione europea hanno chiesto a Tel Aviv un passo indietro. Netanyahu: “Dipendenticoinvolti in terrorismo” Benjamin Netanyahu subito dopo il voto della Knesset ha accusato alcuni dipendenti dell’di essere “coinvolti in attività terroristiche contro”. “Devono essere ritenuti responsabili”, ha affermato l’ufficio del primo ministro israeliano.