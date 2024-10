Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, tutte le tappe. La Grande Boucle resta a casa e rende omaggio ai suoi campioni

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) Parigi, 29 ottobre 2024 - Presentato oggi il percorso delde, in programma dal 5 al 27 luglio prossimo. Stamani Christian Prudhomme ha alzato il velo presso il Palazzo dei Congressi di Parigi sulla 112esima edizione della. La partenza sarà da Lille ed avrà la caratteristica di svolgersi interamente entro i confini della Francia,ndoai grandi del ciclismo transalpino di tutti i tempi come Jean Robic, Louison Bobet, Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Bernard Thevenet e Laurent Fignon. I 3.320 chilometri tra Lille e Parigi prevedono setteper velocisti, sei vallonate, sei di alta montagna (con cinque arrivi in quota) e due cronometro. Un percorso impegnativo e spettacolare fin da subito con alcuneimportanti in ottica classifica generale. La prima tappa sulle strade di Lille, partenza e arrivo, sarà una sfida tra velocisti.