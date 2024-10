Ilgiorno.it - Studio Niguarda: il casco integrale dimezza i danni

(Di martedì 29 ottobre 2024) In Italia è obbligatorio da 38 anni per i motociclisti e i minorenni in motorino, e da 24 anche per i maggiorenni sul ciclomotore. Ma c’è, e in caso d’incidente indossare quellola probabilità di subire lesioni al volto rispetto ai caschi aperti", e se si subiscono "la gravità dei", spiega Gabriele Canzi, direttore della Chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale, il cui Trauma Center, col Trauma Team e i chirurghi specializzati, è il centro di riferimento anche per gli incidenti in moto, ricorda il direttore generale Alberto Zoli. Gli esperti hanno analizzato duemila casi, dimostrando "che la faccia è coinvolta in un incidente su 5, la testa nel doppio. Il 40% dei motociclisti subisce traumi facciali che richiedono ricovero e chirurgia ricostruttiva.