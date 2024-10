Ilgiorno.it - Siffredi mette a nudo Rocco. “Il segreto in amore (e sotto le lenzuola)? Resistere e sorprendere”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Milano – Chissà cosa (non) si vedrà su quel palco. Certo con lui basta il nome:. E subito l’immaginazione corre piuttosto veloce. Anche se in questo caso, ilrsi adovrebbe essere concetto del tutto figurato per la pornostar più amata del Paese. Che ha deciso di provarsi con il teatro. Per la prima volta. Titolo: “racconta”, solo stasera agli Arcimboldi di Milano. Un viaggio in una vita dai numeri impensabili. In tutti i sensi. Chiacchierando con il pubblico di aneddoti, bizzarrie, incontri. Ma anche di cicatrici, ansie, conflitti interiori. E dell’grande per la moglie Rosa Caracciolo., sarà davvero sincero sul palco? “Che problemi posso farmi dopo quarant’anni con l’uccello di fuori? Anzi, al limite parlerò troppo. Mia moglie si lamenta che non mi tengo nulla, neanche le cose che riguardano gli altri.