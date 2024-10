Sestri Levante beffato dalla Ternana al Sivori (Di martedì 29 ottobre 2024) Beffa per il Sestri Levante che perde 1-0 in casa contro la Ternana colpito solamente nel finale dal rigore di Cicerelli. I corsari per tutta la gara reggono di fronte alla nuova capolista del torneo e nella ripresa hanno anche un paio di buone occasioni per prendersi l'intera posta. La sconfitta Genovatoday.it - Sestri Levante beffato dalla Ternana al Sivori Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Beffa per ilche perde 1-0 in casa contro lacolpito solamente nel finale dal rigore di Cicerelli. I corsari per tutta la gara reggono di fronte alla nuova capolista del torneo e nella ripresa hanno anche un paio di buone occasioni per prendersi l'intera posta. La sconfitta

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti:dallaal Sivori; Serie C, gir. B. Ilospita la: la vigilia del vice allenatore Russo; Dove vedere-Vis Pesaro in diretta tv; Serie C / L‚ÄôAscolidalla Lucchese nel finale; Serie D: il Cattolica SMal 92¬į; D'Addario al Rimini,il San Marino; Leggi >>>

Sestri Levante beffato dalla Ternana al Sivori

(genovatoday.it)

Sestri Levante (3-5-2) Anacoura; Primasso (92' Pittino), Valentini, Montebugnoli; Podda, Rosetti (73' Raggio Garibaldi), Brunet (92' Durmush), Conti, Furno; Clemenza, Pavanello (60' Parravicini).

Diretta Sestri Levante Ternana/ Streaming video tv: rossoverdi in frenata (Serie C, 29 ottobre 2024)

(ilsussidiario.net)

Diretta Sestri Levante Ternana streaming video e tv, quote e risultato live per la sfida della dodicesima giornata di Serie C (29 ottobre 2024) ...

Sestri Levante-Ternana: diretta live e risultato in tempo reale

(calciomagazine.net)

Diretta Sestri Levante-Ternana di Martedì 29 ottobre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie B ...

Sestri Levante-Ternana, la DIRETTA del match

(today.it)

Le formazioni di Sestri Levante-Ternana si confrontano nel turno infrasettimanale della dodicesima giornata di campionato, del torneo di Serie C. Il match assume un valore ancora più importante per i ...