Serie B tra Cremonese e Modena finisce 2-2

(Di martedì 29 ottobre 2024)in parità il combattuto confronto tra. Una gara che entrambe le contendenti hanno cercato (e sperato) di vincere, ma che, alla fine, ha sancito una divisione della posta in palio che può essere considerata giusta. La sfida del “Braglia” si accende sin dai primi minuti. Defrel e Pickel provano per primi la conclusione, ma senza riuscire ad inquadrare lo specchio della porta. Al 12’, però, i grigiorossi assestano il colpo giusto. Zanimacchia appoggia in area a Bonazzoli che anticipa tutti ed insacca il rapido vantaggio degli ospiti. I canarini, che non possono rimanere a mani vuote, tentano di reagire senza perdere tempo e Fulignati deve intervenire per neutralizzare i tentativi di Palumbo e Idrissi.