Gaeta.it - Roma, riapre la Loggia dei Vini: l’edificio storico immerso in una delle ville più affascinanti della Capitale

Ladei, edificio, situato in unapiù belle dial pubblico: ecco quando visitarlo. Laa è il nome dato al progetto che ha riportato in vita la bellissimadei, uno degli immobili antichi. Situata a Villa Borghese, è ricca di storia, arte e cultura enogastronomica. Uno spazio che torna alla sua attività originaria dove verranno serviti anche cocktail e aperitivi del '600. L'amore per il cibo e per il buon vino si fonde così con la cultura e con l'arte contemporanea. L'iniziativa ha già riscosso un certo eco mediatico e ha suscitato l'interesse degli addetti ai lavori. Le fasi di restauro saranno tre, e la prima è prossima concludersi.