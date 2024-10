Riapre subito la scuola di via Quarto, terminati i primi interventi: “Dad scongiurata” (Di martedì 29 ottobre 2024) La scuola di via Quarto Riapre mercoledì 30 ottobre. L’annuncio dell’amministrazione nel corso di una conferenza stampa convocata in Comune a pochi giorni dalla chiusura del plesso che rientra nell’istituto comprensivo Frezzotti-Corradini. Seduti al tavolo la sindaca Matilde Celentano e gli Latinatoday.it - Riapre subito la scuola di via Quarto, terminati i primi interventi: “Dad scongiurata” Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ladi viamercoledì 30 ottobre. L’annuncio dell’amministrazione nel corso di una conferenza stampa convocata in Comune a pochi giorni dalla chiusura del plesso che rientra nell’istituto comprensivo Frezzotti-Corradini. Seduti al tavolo la sindaca Matilde Celentano e gli

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ladiQuarto, terminati i primi interventi: “Dad scongiurata”;Quarto, lavori in corso per la riapertura della. Il sopralluogo del Sindaco; Campione d’Italia,ladell’infanzia. Riattivato il servizio dopo sei anni; La Uilla discussione e parte da Ischia e Procida;laelementare al centro delle polemiche; Stop alla zona car free,Romitaalle auto; Leggi >>>

Latina, lavori urgenti conclusi, riapre la scuola primaria di Via Quarto . La sindaca: “Dad scongiurata”

(radioluna.it)

LATINA – Riapre la scuola primaria di Via Quarto. Si sono conclusi i lavori in somma urgenza realizzati per mettere in sicurezza le pensiline agli ingressi e stabilire percorsi alternativi per raggiun ...

IL VIDEO | Scuola di via Quarto chiusa, operai al lavoro. Sopralluogo della sindaca Celentano

(latinatoday.it)

Problemi di infiltrazioni alle pensione dei camminamenti; in corso gli interventi. La prima cittadina: “Si stanno pensando dei percorsi alternativi per non interdire tutta la scuola. Contiamo di riapr ...

La scuola fantasma di via Massaua, a Milano l’istituto elementare inagibile dal 2021: “Bambini smembrati da anni, ora vogliamo chiarezza”

(ilfattoquotidiano.it)

Genitori e docenti vogliono solo sapere che ne sarà della loro scuola e per quanto tempo dovranno fare i pendolari per poter andare a lezione ...

Lunedì a Bologna riaprono le scuole e i nidi

(ansa.it)

Lunedì riaprono a Bologna i nidi e le scuole di ogni ordine e grado. Già da domani, domenica 27 ottobre, saranno aperti i centri sportivi e i parchi cittadini. (ANSA) ...