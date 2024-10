Resuscita il Reddito di cittadinanza, in Sicilia spunta quello di povertà (Di martedì 29 ottobre 2024) Bentornato maledetto Reddito di cittadinanza. Durante la kermesse di Forza Italia a Santa Flavia, il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha fatto un annuncio che ha il sapore amaro di un’ammissione tardiva: l’istituzione di un Reddito di povertà per le famiglie con un Isee inferiore a 5.000 euro. Una proposta che, nel contesto della politica Siciliana e nazionale, suona quasi paradossale data la lunga battaglia della coalizione di centrodestra di cui fa parte il suo partito contro il Reddito di cittadinanza, considerato una forma di assistenzialismo da stigmatizzare. “Non è Reddito di cittadinanza, ma Reddito di povertà”, ha voluto chiarire Schifani, cercando di prendere le distanze da una misura che per anni è stata al centro delle polemiche e degli attacchi da parte della destra. Lanotiziagiornale.it - Resuscita il Reddito di cittadinanza, in Sicilia spunta quello di povertà Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Bentornato maledettodi. Durante la kermesse di Forza Italia a Santa Flavia, il presidente della Regione, Renato Schifani, ha fatto un annuncio che ha il sapore amaro di un’ammissione tardiva: l’istituzione di undiper le famiglie con un Isee inferiore a 5.000 euro. Una proposta che, nel contesto della politicana e nazionale, suona quasi paradossale data la lunga battaglia della coalizione di centrodestra di cui fa parte il suo partito contro ildi, considerato una forma di assistenzialismo da stigmatizzare. “Non èdi, madi”, ha voluto chiarire Schifani, cercando di prendere le distanze da una misura che per anni è stata al centro delle polemiche e degli attacchi da parte della destra.

L'annuncio di Schifani : “Ecco 30 milioni di euro per le famiglie povere ma non è reddito di cittadinanza"

"Martedì presenteremo una proposta nella legge di assestamento che interviene sulle famiglie povere, con uno stanziamento di 30 milioni di euro per le famiglie che non superano l'Isee di 5 mila euro. Vorrei chiarire che non è reddito di ...

Aveva un “conto gioco” sostanzioso, ma avrebbe omesso di dichiararlo nella richiesta di reddito di cittadinanza. Per questo una donna di 51 anni è finita sotto processo per truffa. L’imputata, difesa dall’avvocato Giuseppe De Lio, è accusata di ...

M5s: "Il presidente della Regione siciliana Schifani utilizza l’inaugurazione della fermata Libertà dell’anello ferroviario di Palermo" ...

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, annuncia aiuti economici per le famiglie povere, interventi per la crisi idrica e la gestione dei rifiuti, e sostegno agli allevatori ...

Più possibilista la Cisl che, con il segretario regionale Leonardo La Piana, ha parlato di “una misura valida se utilizzata per tamponare un’emergenza. Il contrasto al disagio sociale ed economico ...

Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, ha annunciato un nuovo sostegno per le famiglie a basso reddito, denominato “Reddito di povertà”, presentato come misura temporanea e integrata nel ...