Quando gioca Jasmine Paolini alle WTA Finals? Definiti i match d’esordio a Riad: date, programma, orari (Di martedì 29 ottobre 2024) Jasmine Paolini si appresta a giocare le WTA Finals, che andranno in scena dal 2 al 9 novembre sul cemento di Riad (Arabia Saudita). La tennista italiana si è qualificata al torneo di fine stagione in virtù del quarto posto nel ranking WTA, eguagliando il miglior risultato di un’italiana conseguito da Francesca Schiavone. L’azzurra sarà protagonista sia nel torneo singolare che in quello di doppio con Sara Errani, insieme a cui ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Jasmine Paolini debutterà sabato 2 novembre contro la kazaka Elena Rybakina (sarà il terzo incontro di giornata a partire dalle ore 13.30), mentre il giorno seguente incrocerà Dolehide e Krawczyk in doppio (quarto match dalle ore 11.00). Nel girone di Paolini ci sono anche la bielorussa Aryna Sabalenka e la cinese Zheng Qinwen. Oasport.it - Quando gioca Jasmine Paolini alle WTA Finals? Definiti i match d’esordio a Riad: date, programma, orari Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024)si appresta are le WTA, che andranno in scena dal 2 al 9 novembre sul cemento di(Arabia Saudita). La tennista italiana si è qualificata al torneo di fine stagione in virtù del quarto posto nel ranking WTA, eguagliando il miglior risultato di un’italiana conseguito da Francesca Schiavone. L’azzurra sarà protagonista sia nel torneo singolare che in quello di doppio con Sara Errani, insieme a cui ha conquistato la medaglia d’oroOlimpiadi di Parigi 2024.debutterà sabato 2 novembre contro la kazaka Elena Rybakina (sarà il terzo incontro di giornata a partire dore 13.30), mentre il giorno seguente incrocerà Dolehide e Krawczyk in doppio (quartoore 11.00). Nel girone dici sono anche la bielorussa Aryna Sabalenka e la cinese Zheng Qinwen.

