Parcheggia l'auto nello stallo sbagliato e gliela portano via: infermiere costretto a passare la notte in reparto (Di martedì 29 ottobre 2024) Ha trascorso la notte in reparto perché non aveva 130 euro per pagare il carro attrezzi e il deposito. La sua colpa: aver Parcheggiato l’auto nelle strisce blu. Questo quanto accaduto a un infermiere in servizio all’ospedale San Gerardo di Monza. Il dipendente ha contattato la redazione di Monzatoday.it - Parcheggia l'auto nello stallo sbagliato e gliela portano via: infermiere costretto a passare la notte in reparto Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ha trascorso lainperché non aveva 130 euro per pagare il carro attrezzi e il deposito. La sua colpa: averto l’nelle strisce blu. Questo quanto accaduto a unin servizio all’ospedale San Gerardo di Monza. Il dipendente ha contattato la redazione di

