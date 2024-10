Lanotiziagiornale.it - Netanyahu mette al bando l’Unrwa scatenando le polemiche dell’Ue e intanto intensifica le operazioni militari a Gaza e in Libano

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le bombe che cadono incessantemente sulla Striscia die sul, causando l’ennesima mattanza, le schermaglie con l’Unifil che non accennano a diminuire e ora pure la messa aldel. Più passa il tempo, più sembra difficile far ragionare il primo ministro di Israele, Benjamin, in merito alla necessità di conformarsi al diritto internazionale e all’urgenza di chiudere un conflitto che non ha ragione di esistere, visto che i suoi nemici, rappresentati dall’asse della resistenza a guida iraniana, sono ridotti ai minimi termini. Il solito bagno di sangue ae inCome accade ormai da oltre un anno, la pace resta un tabù e a parlare sono solo i missili che continuano a seminare morte e distruzione.