Lettera43.it - Neonata trovata morta a Piove di Sacco, fermata la madre per omicidio aggravato

(Di martedì 29 ottobre 2024) È stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria perla 29enne che aveva partorito una, poiin un appartamento adi, nello stabile che ospita un night club. La donna è piantonata all’ospedale di Padova, dove è stata ricoverata dopo i soccorsi del 118. Carabinieri all’esterno del Serale (Ansa).La piccola è«per cause non naturali» Il corpo senza vita della piccola è stato rinvenuto al primo piano di uno stabile dove abitano alcune donne che lavorano in un night club della zona, il Serale, dove la 29enne lavora da un paio di mesi. È stata lei stessa donna, non residente in città, a chiamare i soccorsi. La piccola è«per cause non naturali». A dirlo erano stati gli investigatori padovani, sulla base dei primi rilievi effettuati sul corpicino della bimba dai medici del 118.