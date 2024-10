Napoli, Manna: “Dobbiamo restare umili e concentrati” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Direttore del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima della sfida contro il Milan. A pochi minuti dal fischio d’inizio L'articolo Napoli, Manna: “Dobbiamo restare umili e concentrati” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Napoli, Manna: “Dobbiamo restare umili e concentrati” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Direttore delGiovanniha parlato ai microfoni di DAZN poco prima della sfida contro il Milan. A pochi minuti dal fischio d’inizio L'articolo: “” proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli, Manna: "Prematuro parlare di scudetto, ci sono squadre più attrezzate di noi"

Giovanni Manna, d.s. del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima ... siamo contenti di quello che stiamo facendo, ma dobbiamo essere consapevoli che arriveranno momenti di difficoltà e ...

Napoli, Manna: "Rinnovo Kvaratskhelia? No stress, noi siamo stati chiari"

Non dobbiamo ascoltare quello che si dice fuori e dobbiamo restare concentrati”. Manna a tutto campo, poi il siparietto con Ferrara Infine, Manna ha toccato diversi temi: “ Napoli rivelazione ?

Napoli, Manna: 'Rinnovo Kvaratskhelia? No stress, noi siamo stati chiari'

Non dobbiamo ascoltare quello che si dice fuori e dobbiamo restare concentrati” . Manna a tutto campo, poi il siparietto con Ferrara Infine, Manna ha toccato diversi temi: “ Napoli rivelazione ? Lo ...

Napoli, parla Manna!

Manna: “Gruppo incredibile, McTominay? Determinante la sua volontà di venire al Napoli, Kvara ... ci sono anche esterne, ma dobbiamo restare concentrati sul nostro percorso, restare tranquilli ...