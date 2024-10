Napoli, figlio boss arrestato per tentata estorsione: aveva rinnegato la camorra (Di martedì 29 ottobre 2024) Era diventato un simbolo, un?icona dell?anticamorra, e sì che ce ne era voluto di coraggio se quella condanna netta e senza appello della criminalità organizzata veniva Ilmattino.it - Napoli, figlio boss arrestato per tentata estorsione: aveva rinnegato la camorra Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Era diventato un simbolo, un?icona dell?anti, e sì che ce ne era voluto di coraggio se quella condanna netta e senza appello della criminalità organizzata veniva





Napoli, figlio boss che rinnegò camorra arrestato per tentata estorsione



Si era distinto per essersi dissociato dalle attività criminali del padre, Antonio Piccirillo, figlio di Rosario Piccirillo, detenuto ed elemento di spicco della camorra napoletana, ...





Arrestato Antonio Piccirillo, aveva rinnegato il papà boss di camorra ed era stato candidato a Napoli da Alessandra Clemente



Si era distinto per essersi dissociato dalle attività criminali del padre, Antonio Piccirillo, figlio di Rosario Piccirillo, alias ‘o Biondo, detenuto ed elemento di spicco della camorra napoletana, i ...