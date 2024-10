Ilrestodelcarlino.it - Lube, Lagumdzija a caccia di record: "Voglio avvicinarmi a duemila punti"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il "fortino" dellaresiste anche nel quinto turno di regular season. I cucinieri sono ora a 9in classifica e mantengono l’imbattibilità casalinga stagionale. I numeri fotografano perfettamente la buona prova contro Cisterna di Latina: 6 ace, 8 muri vincenti, il 54 per cento in attacco e il 59 per cento di positive in ricezione (33% di perfette). Oltre allo schiacciatore Eric Loppky, miglior realizzatore di serata con 14(Mvp), ha confermato il suo ottimo momento di forma anche l’opposto Adis, che di palloni ne ha messi a terra 13, centrando così il traguardo dei 1.500in regular season.