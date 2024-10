Lecce-Verona 1-0: il tabellino (Di martedì 29 ottobre 2024) Lecce-Verona 1-0 Marcatori: 7` s.t. Dorgu Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert (dal 18` s.t. Pierret), Gaspar, Baschirotto, Gallo; Rafia (dal 18` s Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 29 ottobre 2024)1-0 Marcatori: 7` s.t. Dorgu(4-3-3): Falcone; Guilbert (dal 18` s.t. Pierret), Gaspar, Baschirotto, Gallo; Rafia (dal 18` s

Il Lecce esce dalla crisi, tornando alla vittoria dopo quattro sconfitte di fila. Grande prova di Dorgu, a cui vengono annullati due gol prima di quello decisivo

Il Lecce interrompe la striscia di cinque sconfitta consecutive tra campionato e Coppa Italia e torna a vincere. 1-0 al Via del Mare contro il Verona: decisiva la rete di Dorgu al 51'.