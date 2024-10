Sport.quotidiano.net - Leao resta un dilemma del Diavolo. Fonseca sfida Conte: è già un bivio: "Per lo scudetto ci siamo anche noi»

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le luci, a San Siro, si riaccendono. A poco più di 48 ore da un derby d’Italia già entrato nella storia, il cuore di Milano, sull’altra sponda del Naviglio, torna a palpitare. Altro pienone. E, a suo modo, altro derby: per gli intrecci tra passato e presente con vista sul futuro. Un futuro che per Milan e Napoli deve fare rima con. Per i rossoneri il flash-back scatta automatico al 1988, al San Paolo e al Milan sempre più olandese, l’anno dopo, con Rijkaard: ieri è stato in visita a Casa Milan, sarà in tribuna. Non lontano, seduto, ci saràun altro olandese, Reijnders. Non un ’Carneade’, proprio come Theo Hernandez: doppia assenza pesante per la squalifica slittata da Bologna a questa sera. "furiosi per l’ordinanza del sindaco di Bologna Matteo Lepore di non far giocare a porte chiuse.