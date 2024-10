Biccy.it - Gianluca Torre commenta la sua imitazione a GialappaShow

(Di martedì 29 ottobre 2024)di Casa A Prima Vista è diventato uno dei personaggi imitati ae proprio ieri il diretto interessato ha deciso dire in diretta. Lo ha fatto inquadrando se stesso davanti alla tv con tanto di risata. Insomma, ha dimostrato di essere auto-ironico. Ahahahahahahah#pic.twitter.com/OOkRriLuEq —(@) October 28, 2024 Il suo personaggio ha attirato molta curiosità e il settimanale Gente, nel corso di un’intervista, gli ha chiesto espressamente se fosse gay. “Se sono gay? Molti me lo chiedono, ma la verità è che ho una fidanzata“., in realtà, aveva confessato di avere una compagna anche quando è stato ospite da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio un paio di settimane fa, ma a quanto pare la cosa è passata inosservata dato la domanda del giornalista.